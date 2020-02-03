https://static.news.ru/photo/75949294-4692-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Китай своевременно сообщил России о ситуации в стране в связи с новым коронавирусом и передал его геном, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), РФ и другие страны, а также такие регионы Китая, как Гонконг, Макао и Тайвань, об эпидемиологической ситуации, — сказал Ханьхуэй.

Он также отметил, что Пекин пригласил специалистов ВОЗ в Ухань для проведения инспекции. Мировая общественность одобрила этот жест.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти КНР до сих пор не передали России штамм нового коронавируса, писал NEWS.ru.