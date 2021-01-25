Посол Индии: отечественная вакцина не конкурент российской

https://static.news.ru/photo/ce8965c4-5f36-11eb-8873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amlan Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил в разговоре с NEWS.ru, что индийская вакцина от коронавируса не является конкурентом российской разработке «Спутник V».

Посол Индии уточнил, что вакцина от COVID-19, разработанная индийской компанией Bharat Biotech, поставляется в ряд азиатских стран, в частности в Непал, Бутан и Сейшельские Острова.

В сфере вакцин не существует конкуренции, — ответил Венкатеш Варма на вопрос NEWS.ru, — В Индии и в мире хватает спроса. Все хорошие вакцины будут использованы на благо народа.

Посол добавил, что 300 млн доз вакцин «Спутник V» будут произведены в Индии для использования внутри страны и поставок в другие государства. Нью-Дели тесно сотрудничает с Россией в сфере производства вакцин от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Индия намерена поставлять произведённые на своей территории дозы вакцины «Спутник V» в другие страны.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.