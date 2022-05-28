Посол Антонов рассказал о сети биолабораторий США, опутавшей Россию Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США создали вокруг России целую сеть биолабораторий

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Вокруг России создана целая сеть американских биолабораторий. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается на границах с Китаем. Так он прокомментировал материалы ряда СМИ, пытающихся опровергнуть обвинения в адрес Соединённых Штатов в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия. Слова российского посла опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

Вокруг России «наплодилась» целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте, — заявил Антонов.

Дипломат задался вопросом, какова истинная цель работы этих объектов, развёрнутых практически по всему миру.

Если речь идёт об обеспечении безопасности и здравоохранении гражданского населения, то у нас возникает справедливый вопрос — причём здесь Пентагон? Обратите внимание, что все эти центры курируются и финансируются американским военным ведомством, — подчеркнул посол.

Он также добавил, что в настоящее время крайне важным является активизировать международные усилия по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В минувшую пятницу, 27 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что оспа обезьян пришла из Нигерии, а в этой стране работает не менее четырёх биолабораторий США. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить работу подконтрольных США биолабораторий, расположенных в Нигерии. Кириллов также заявил, что инструкторы из США обучали украинских военных экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в Великобритании 7 мая. Предполагалось, что пациент заразился во время поездки в Нигерию. Лидером в антирейтинге заболеваемости инфекцией стала Испания. На сегодняшний день медики зафиксировали заразившихся оспой обезьян в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и ряде других стран.