https://static.news.ru/photo/1185a38c-4d9b-11ea-ae34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы. Изабель душ Сантуш родилась в Советском Союзе и, как оказалась, сохранила гражданство России.

Арестованы счета душ Сантуш, её мужа Синдики Доколо и бизнес-партнера Паулы Оливейры в рамках судебного разбирательства в Анголе .

Forbes оценил состояние душ Сантуш в $2,2 миллиарда, её считают восьмым богатейшим жителем Африки и самой богатой женщиной. Ангольские власти обвинили дочь экс-президента в нанесении миллиардного урона казне.

По сообщению РИА Новости, наличие российского гражданства у родившейся в СССР душ Сантуш подтвердило МВД РФ. Её мать — Татьяна Куканова. Отец — Жозе Эдуарду душ Сантуш — правил Анголой почти 40 лет и потерял президентский пост лишь в 2017 году.

Как писал NEWS.ru, в январе ангольские власти пообещали задействовать международные механизмы давления на душ Сантуш, если женщина не явится в суд.