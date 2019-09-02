https://static.news.ru/photo/8ee8de7a-cd62-11e9-ab04-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко стал членом комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Музыкант Святослав Вакарчук — лидер партии «Голос», член одноимённой фракции — работает в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В нём же числится бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Бывший спикер парламента Незалежной Андрей Парубий, как и Порошенко представляющий фракцию «Европейская солидарность», вошёл в состав комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Бывший премьер-министр Украины, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко стала членом комитета, занимающегося вопросами социальной политики и защитой прав ветеранов.

Как ранее сообщал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу добиться мира в Донбассе и вернуть полуостров Крым в состав страны. Незалежная также продолжит курс на вступление в Североатлантический альянс и евроинтеграцию.