«Пора колоться»: мэр на Украине пообещал уволить непривитых подчинённых

На Украине мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков пообещал уволить всех непривитых от COVID-19 сотрудников местного городского совета, если те не вакцинируются в течение ближайших двух недель. Такое сообщение он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что чиновники должны подавать пример остальным. Непривитые же отныне не смогут занимать государственные посты. Кроме того, их могут лишить премии и уволить.

Пора колоться! Работники исполнительного комитета городского совета должны быть 100% вакцинированы! — написал Марцинков.

По его словам, единственной причиной отказаться от прививки будет официальный медотвод с соответствующей справкой. Все случаи будут тщательно проверяться.