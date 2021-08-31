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«Пора колоться»: мэр на Украине пообещал уволить непривитых подчинённых

16:32, 31 августа 2021
«Пора колоться»: мэр на Украине пообещал уволить непривитых подчинённых Руслан Марцинков Фото: ruslan.martsinkiv/facebook.com
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На Украине мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков пообещал уволить всех непривитых от COVID-19 сотрудников местного городского совета, если те не вакцинируются в течение ближайших двух недель. Такое сообщение он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что чиновники должны подавать пример остальным. Непривитые же отныне не смогут занимать государственные посты. Кроме того, их могут лишить премии и уволить.

Пора колоться! Работники исполнительного комитета городского совета должны быть 100% вакцинированы! — написал Марцинков.

По его словам, единственной причиной отказаться от прививки будет официальный медотвод с соответствующей справкой. Все случаи будут тщательно проверяться.

Ранее сообщалось, что большинство регионов Украины оказалось в «красной зоне» по коронавирусу. Максимальный уровень опасности был присвоен 13 регионам страны из 25. Так, красным на карте страны отмечены Киев и Киевская область. Также в эту зону попали Одесская, Николаевская, Львовская, Ивано-Франковская, Сумская, Черниговская, Житомирская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская и Черкасская области.

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