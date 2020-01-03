https://static.news.ru/photo/d8881e64-e172-11e9-b02b-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Ираке. Также их беседа коснулась угроз Ирана и провокаций, которые происходят в регионе.

Помпео заверил власти Израиля, что Белый дом решительно настроен защищать американские интересы, персонал, объекты и партнёров. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майкл Помпео несколько приукрасил реакцию жителей Ирака на известие о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Издание The New York Times проанализировало видеоролик, размещённый Помпео в соцсетях. По его словам, иракцы танцевали от радости, узнав о смерти высокопоставленного военного. Оказалось, что действительно ликовал только один человек из небольшой группы. Остальные не танцевали, а бежали.