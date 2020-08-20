Помощник Трампа: ситуация с Навальным может сказаться на отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/e95d9822-e35b-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Вашингтон обеспокоен инцидентом с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального и, если версия об отравлении подтвердится, это может сказаться на отношениях Соединённых Штатов с Россией, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

По словам О’Брайена, если выяснится, что Навальный действительно был отравлен и «за этим стоят русские» то это будет учтено США при определении своей политики по отношению к России, передаёт РБК со ссылкой на интервью политика FoxNews.

Также помощник Трампа добавил, что молится о Навальном и его семье и считает его очень смелым человеком, противостоящим российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США пристально следят за развитием ситуации с российским оппозиционером.

Навальный госпитализирован в омскую больницу утром 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска. Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru ранее, генсек ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с Навальным вызывает озабоченность. Он подчеркнул, что инцидент с блогером должен быть расследован, если подтвердится, что Навальный был отравлен.