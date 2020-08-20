Помощник Трампа: ситуация с Навальным может сказаться на отношениях с РФ

Вашингтон обеспокоен инцидентом с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального и, если версия об отравлении подтвердится, это может сказаться на отношениях Соединённых Штатов с Россией, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
По словам О’Брайена, если выяснится, что Навальный действительно был отравлен и «за этим стоят русские» то это будет учтено США при определении своей политики по отношению к России,
Также помощник Трампа добавил, что молится о Навальном и его семье и считает его очень смелым человеком, противостоящим российскому президенту Владимиру Путину.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США пристально следят за развитием ситуации с российским оппозиционером.
Навальный госпитализирован в омскую больницу утром 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска. Согласно результатам анализов, оппозиционер мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал NEWS.ru ранее, генсек ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация с Навальным вызывает озабоченность. Он подчеркнул, что инцидент с блогером должен быть расследован, если подтвердится, что Навальный был отравлен.
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