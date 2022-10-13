Польский генерал посоветовал Украине напасть на Россию Польский генерал запаса Ружаньский посоветовал Украине напасть на Россию

Фото: МО Украины

Генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Украина должна напасть на Россию. Бывший военный пояснил, что «лучшая форма защиты — это нападение». Он призвал ударить по транспортной инфраструктуре, чтобы ей не смогла воспользоваться российская армия.

Лучшая форма защиты — это нападение. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая, — сказал Ружаньский.

Генерал добавил, что Киеву следует пользоваться ракетными комплексами HIMARS.

Поставляемые Украине Соединенными Штатами в зону боевых действий зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ожидает та же незавидная участь, что и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил ранее военный военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, для поражения подобного рода ЗРК у России есть все средства.

Эксперт рассказал, что американские ЗРК NASAMS на сегодняшний день являются новой надеждой Вооруженных сил Украины на противовоздушную оборону. Главная цель поставок на Украину американских средств ПВО, по мнению военного аналитика, это борьба против крылатых ракет ВС России, а именно против «Калибра», «Оникса», Х-101 и Х-155. Кнутов же считает, что новую украинскую ПВО ждет участь Javelin и HIMARS.