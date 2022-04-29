Польша поставила Киеву свыше 200 танков Т-72 и десятки БМП Польское радио: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

Боевые танки Т-72 / Фото Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша предоставила Киеву более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, сообщает Польское радио. Такого количества военной техники хватит для формирования двух бригад ВСУ.

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что объём поставок вооружения со стороны Польши на Украину превысил сумму в $1,6 млрд. Он подчеркнул, что это оружие должно спасти «украинскую и польскую суверенность».

Капитан первого ранга запаса ВМФ РФ Василий Дандыкин ранее заявил, комментируя поставки Киеву заграничного вооружения, что коллективный Запад снабжает Украину арсеналом, который там заведомо не смогут использовать. По его мнению, поставки вооружений — «мёртвому припарка».

По слова Дандыкина, для того чтобы научиться пользоваться оружием НАТО, нужно время, которого у ВСУ нет.