Полковник в отставке назвал уязвимые места военной инфраструктуры Украины Военный эксперт Литовкин назвал уязвимые объекты, через которые Украина получает западное оружие

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Железнодорожная станция Чоп в Закарпатской области и мосты через Тису — одни из самых уязвимых объектов, через которые Украина получает западное оружие, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, зарубежные составы «переобуваются» в Чопе для движения по более широкой «русской колее», следуя по ж/д путям к базам хранения ВСУ. Собеседник добавил, что уничтожение данных узлов зависит от решения руководства страны.

На Украине много уязвимых мест. Их уничтожение зависит от нашей готовности, от решения руководства страны. На станции Чоп — самая западная часть Украины, на границе с Венгрией и Словакией — «переобувают» вагоны с западным оружием с узкой европейской колеи на широкую «русскую колею». Это одна из таких станций, мы до сих пор её не ликвидировали. Почему? Этот ответ должны дать в Генштабе или Главном оперативном управлении. Может, нам выгоднее ликвидировать поставки на базах хранения? Также до сих пор не взорваны мосты через Тису, — объяснил Литовкин.

Среди важных для украинской оборонки предприятий он упомянул завод имени Малышева в Харькове (производит двигатели, тепловозы и танки), судостроительные предприятия в Николаеве, «Южмаш» в Днепре (ракетно-космическая техника), киевский «Арсенал» (оптика, электроника), николаевское предприятие «Зоря» — «Машпроект» (газотурбинное оборудование) и многие другие.

Вопрос в том, надо ли нам их уничтожать. Специальная военная операция России на Украине закончится, и соседней стране надо будет работать, людям надо будет работать. Кому эти предприятия будут принадлежать, на кого они будут работать? Говорить, что после их уничтожения Киев сразу поднимает лапки вверх, несерьёзно. Это решают не журналисты, а руководство РФ, — подытожил Литовкин.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru призвал уничтожить все мосты через Днепр на территории Украины, чтобы отсечь левобережную часть страны от правобережной в плане логистики. Парламентарий имел в виду, скорее всего, поставки западного вооружения и переброску дополнительных подразделений ВСУ на юго-восток Украины. Бородай добавил, что украинские военные применяют фосфорные боеприпасы, в том числе мины и гранаты.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что этот регион стал частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию области уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери региона открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.