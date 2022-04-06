Полковник Баранец предрёк скорое генеральное сражение в Донбассе

В ближайшее время российским войскам предстоит важный этап спецоперации в Донбассе, заявил «Царьграду» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, для России это будет генеральное сражение, которое во многом окажется решающим. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации мир с властями Украины невозможен.

Дай бог, чтобы всё получилось в Донецком котле. Это будет для нас генеральное сражение всей этой операции. Поэтому пожелаем нашим воинам удачи, — сказал он.

Баранец считает, что в условиях, когда появляются новые доказательства пыток захваченных в плен российских солдат «неонацистами киевского режима», мир с нынешними властями Украины невозможен.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт, что Владимир Зеленский является президентом Украины. Он отметил, что финальный этап российско-украинских переговоров должен состояться между лидерами этих двух стран. Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей убить Зеленского.

По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский пошёл на предложенные в ходе переговорного процесса условия, данное решение украинского главы может обозначить конец военной спецоперации.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».