Политтехнолог оценил вероятность военного конфликта России и Европы

Военный конфликт России с Европой маловероятен, а давление со стороны стран Евросоюза связано с их внутренними проблемами, заявил политтехнолог Марат Баширов. Он рассказал изданию Lenta.ru, что позиция России очень проста: страна не будет нападать, но готова защищаться.

В приоритете всегда находится безопасность страны. Нам предлагают, чтобы натовские базы стояли на границе России и Белоруссии. Это неприемлемо. Это не вопрос санкций, это вопрос выживания. А к санкциям мы уже привыкли, спокойно их перевариваем, как-то живём и развиваемся, — сказал Баширов.

Он добавил, что в случае необходимой войны Европа столкнётся с разрушениями, которые не переживёт.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против России. По мнению депутатов, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕC и запреты на поездки.

Также Евросоюз официально ввёл санкции против ЧВК «Вагнер» за её действия в Сирии, Ливии и на Украине. В список включены восемь физических и трое юридических лиц из России. Reuters со ссылкой на диплoматические источники сообщало о заключении сделки между властями Мали и росcийскими наёмниками.