Политологи спрогнозировали будущее Белоруссии и Киргизии после кризисов

https://static.news.ru/photo/0af07db6-4d3c-11eb-b95a-fa163e074e61_660.jpg Протесты в Белоруссии летом 2020 года Фото: twitter.com/Kirilenko/Global LOOk Press

Серьёзные политические кризисы развернулись в минувшем году в некоторых бывших странах СССР. Некоторые государства столкнулись с массовыми протестами, где-то началась настоящая война.

Речь идёт о Белоруссии, Молдавии, Армении и Азербайджане, Киргизии. В Белоруссии обстановка накалилась в период президентских выборов, когда начались массовые протесты в поддержку не допущенных до голосования кандидатов, пишет «Газета.Ru».

В результате в стране появилась оппозиция во главе со Светланой Тихановской. Отказ признавать результаты выборов, в которых победил Лукашенко, привёл к самым масштабным митингам в стране. К началу 2021 года протесты ослабли, но многие жители страны продолжают выходить на митинги, поддерживаемые Евросоюзом.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает случившееся «историческими событиями» и предрекает, что всё это может закончиться «очень трагически» для Лукашенко. Эксперт не сомневается, что протесты продолжатся и наступивший год может стать для Белоруссии «судьбоносным».

Киргизия отличилась революцией, которая произошла осенью минувшего года. Акции протеста в стране привели к добровольной отставке президента и правительства республики. Закончилось всё погромами и беспорядками с захватом правительственных зданий. К власти пришёл Садыр Жапаров, который находился в заключении за попытку захвата власти.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев считает, что причиной революции в Киргизии стала тяжёлая социально-экономическая ситуация, в частности пандемия коронавируса. Бывший президент Сооронбай Жээнбеков пытался «монополизировать» власть, но в Киргизии это не прошло из-за «достаточно конкурентной» политической системы — противоречий между правящими кланами севера и юга.

10 января в стране пройдут парламентские выборы, также намечен референдум по новой конституции, которая усилит президентскую власть. И нынешнему главе государства всё же придётся монополизировать политическую власть. Но противоречия никуда не ушли и положение в стране может лишь ухудшиться, считает эксперт. Революция может повториться в более жёстком варианте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на прежнем уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо.