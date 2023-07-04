Политолог усмотрела создание альтернативы ООН в присоединении Ирана к ШОС Политолог Геворгян: вступление Ирана в ШОС может ускорить формирования альтернативы ООН

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрагим Раиси

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества может ускорить процесс формирования азиатской альтернативы ООН, рассказала NEWS.ru политолог Карина Геворгян. По ее мнению, ШОС получила опытного в борьбе с санкциями союзника, который умеет противостоять доминированию США.

ШОС получает очень активного, опытного в борьбе с санкциями и мировым доминированием США членом, это огромное приобретение как для самой организации, так и выгодно для самого Ирана. Ему открываются большие возможности по усилению инфраструктуры страны для создания транспортных и транзитных коридоров. Я считаю, что вступление Ирана может ускорить процесс формирования ШОС как некой азиатской альтернативы ООН, — сказала Геворгян.

Она добавила, что Иран входит в десятку самых технологически развитых стран мира. Кроме того, это страна с огромным ресурсами и выгодным геостратегическим положением — выходом к Каспийскому морю, Средней Азии, контролирующая Ормузский пролив. Также, считает политолог, Иран совместно с Саудовской Аравией, и, возможно, Египтом, создает организацию по безопасности плавания в Персидском проливе.

Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято 4 июля на 23-м саммите организации под председательством Индии. В сентябре прошлого года на саммите в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана по вступлению в организацию.