Политолог рассказал, как Эрдоган подорвал доверие Путина Политолог Жаров: Эрдоган подорвал доверие Путина после выдачи «азовцев» Киеву

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский во время визита в Турцию вернул на родину командиров «Азов»

Доверие к Турции как посреднику между Москвой и Киевом подорвано из-за выдачи Украине боевиков «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru политолог Максим Жаров. Комментируя возможный саммит президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, он отметил, что Москва не рассматривает турецкие инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Анкара отдала командиров «Азова» обратно в Киев, нарушив тем самым функции и обязательств посредника, которые взяла на себя. На данный момент посредническая роль Турции сведена к минимуму, а доверие Москвы к турецким инициативам в плане урегулирования украинского конфликта сейчас минимальное, — сказал Жаров.

Политолог предположил, что на переговорах лидеров могут обсуждаться вопросы восстановления зерновой сделки.

Путин не рассчитывает, что сможет через Эрдогана пробить свои требования по зерновой сделке. Он может быть удовлетворен тем, что поговорит о своих требованиях с человеком, который готов эти требования выслушивать и транслировать тем, кто принимает реальные решения, — отметил Жаров.

Ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что Путин посетит с официальным визитом Турцию в ближайшие дни. В опубликованной статье говорится, что из-за отмены зерновой сделки Анкара активизировала дипломатическую работу перед визитом российского лидера.

О возвращении командиров «Азова» Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского, нацгвардейцев Олега Хоменко, Дениса Шлеги президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 июля после визита в Стамбул, куда летал для переговоров с Эрдоганом.