Политолог рассказал, как COVID-19 у Трампа может повлиять на итоги выборов

https://static.news.ru/photo/340ea40e-0488-11eb-a1ee-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Тот факт, что Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией во время заключительного этапа президентской гонки в США, может оказать влияние на итог выборов. Теперь он не сможет так активно вести свою кампанию и собирать митинги, объясняет политолог, американист Малек Дудаков.

Похоже, что следующие дебаты точно отменяются. И своих митингов Трамп до выборов проводить уже не будет. Теперь они с Байденом наравне: тихо посидят дома, пока их политтехнологи вбухивают оставшиеся деньги в рекламу, — приводит его слова Znak.com.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет.

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом, по словам его лечащего врача Трампа Шона Конли, президентская чета чувствует себя хорошо.

Состояние здоровья главного конкурента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена также вызывает вопросы. На прошедших 29 сентября дебатах кандидат от демократов был замечен с катетером на руке.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет, если оба главных кандидата не доживут до выборов, Малек Дудаков напомнил, что кроме республиканцев и демократов свои кандидатуры выдвинули Либертарианская партия и Партия зелёных (Джо Джоргенсен и Хауи Хокинс соответственно). Так что, американцам в любом случае будет из кого выбирать.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне новостей о заражении Трампа коронавирусом в США упали фьючерсы на биржах.