Политолог объяснил, почему талибы победят сопротивление в Афганистане

«Талибан» (запрещён в РФ) победит силы сопротивления, потому что у талибов большая часть вооружения и ресурсов. Об этом «360» рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Бои в Панджшере, во всяком случае по состоянию на эту ночь, ещё не были полностью завершены, хотя талибам действительно удалось существенно продвинуться вперёд, — считает эксперт.

Политолог отметил, что даже если талибы не смогут сразу победить все силы сопротивления, они всё равно одержат верх из-за огромного количества сил, военной техники, вооружения и ресурсов, которые достались им со складов военных баз, брошенных американскими войсками.

Ранее «Талибан» объявил, что афганская провинция Панджшер, которая являлась центром сопротивления, полностью перешла под контроль сторонников движения. Позже силы афганского сопротивления опровергли ранее опубликованную информацию о полном взятии талибами провинции Панджшер и сообщили о намерении продолжать борьбу.