Политолог объяснил, почему смена власти в ФРГ не улучшит отношения с РФ Политолог Сергиенко: при смене власти в ФРГ отношения с Россией не улучшатся из-за русофобии

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Отношения России и Германии не улучшатся даже в случае смены власти в Берлине, считает политолог Владимир Сергиенко. Он сообщил NEWS.ru, что в ФРГ фактически действует однопартийная политическая система, в которой нет оппозиции, а все фракции являются русофобскими.

Власть в Германии в любом случае изменится, но что касается более адекватных политиков... Я не вижу, что могут изменить следующие выборы, так как технологически сегодня в политическом мейнстриме однопартийная система. Если говорить о «Зеленых», социал-демократах, свободных демократах, то это фракции одной русофобской партии. Где-то они отличаются по внутренней политике, налогами, уничтожением АЭС сразу или через 10 лет. Это однопартийная система, в которой нет оппозиции, — заявил политолог.

Он подчеркнул, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила свой пост несмотря на то, что партию «Зеленые» поддержали 12% избирателей (соответствует примерно, 5% всех граждан ФРГ, имеющих право голоса). Сергиенко отметил, что часть немцев вовсе не пошла на выборы.

Политолог заявил, что не видит никаких существенных изменений в политической системе Германии в ближайшем будущем.

Ранее в МИД России заявили, что ФРГ выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в ведомстве.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти России выслали из страны более 20 немецких дипломатов. По ее словам, это стало ответной мерой на высылку работников российской дипмиссии из Германии.