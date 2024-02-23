Политолог объяснил, почему мэр в Турции не прогнал кота с совещания Политолог Дюрре: любовь к кошкам — особенность турецкого народа

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Любовь к кошкам является особенностью турецкого народа, эти животные связаны с мусульманскими традициями, объяснил в разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре, комментируя ситуацию, когда котенок забрался на мэра одного из турецких городов. Тот не стал прогонять четвероногого во время заседания, а Дюрре напомнил, что Стамбул знаменит в том числе кошками. Он отметил, что в Турции много уличных домиков для них.

Говорят, что пророк Мухаммед очень любил кошек. <...> По поводу кошек — это связано с религией. А вне мусульманского контекста они еще со времен Древнего Египта считались своими, были священными животными, — сказал он.

Котенок забрался на мэра города Бейкоз Мурата Айдына во время заседания и попал на видео, которое чиновник опубликовал на своей странице в Twitter (X). По словам градоначальника, питомцу дали имя Белла, сейчас он живет в муниципалитете.

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