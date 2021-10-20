«Политический торг»: МИД оценил слова талибов об инклюзивном правительстве

Заявление боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) об инклюзивности действующего афганского правительства является большим политическим торгом. Они играют по своим правилам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, слова которого приводит ТАСС.

Они играют по политическим правилам — сразу не уступать. Это идёт большой политический торг, — сказал Кабулов.

Он также добавил, что Россия не будет направлять своих специалистов по безопасности в Афганистан для охраны гуманитарной помощи стране.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с делегацией талибов в рамках московского формата. Она прошла в закрытом для прессы режиме. Лавров заявил талибам о том, что Россия призывает их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Он призвал талибов выполнять свои обещания, в том числе о том, что территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран. Также глава российского МИД напомнил им о важности социальной политики, соблюдения основных прав и свобод граждан.

В свою очередь вице-премьер временного правительства талибов Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство Афганистана уже является инклюзивным. По его словам, талибы заинтересованы в мире и восстановлении государства.