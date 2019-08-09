Норвежские правоохранители расследуют стрельбу в исламском центре Аль-Нур в Осло как возможный теракт.
Мы расследуем это как попытку совершения теракта, — сказал представитель правоохранительных органов Руне Скьольд
Reuters.
Представитель полиции также заявил
Подозреваемый был известен до инцидента, но не может быть описан как кто-то с «криминальным прошлым», — сообщил Скьольд.
Полицейские предполагают, что он действовал сам по себе.
Во время обысков в доме подозреваемого был обнаружен труп женщины. Полиция подтвердила, что она была связана со стрелком.
Нападение на мечеть произошло 10 августа, писал News.ru. Преступнику удалось произвести всего один выстрел. В результате атаки один человек погиб. Преступник арестован.