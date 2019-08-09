https://static.news.ru/photo/43c177b6-bc2a-11e9-b713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terje Pedersen/Xinhua/Global Look Press

Норвежские правоохранители расследуют стрельбу в исламском центре Аль-Нур в Осло как возможный теракт.

Мы расследуем это как попытку совершения теракта, — сказал представитель правоохранительных органов Руне Скьольд Reuters .

Представитель полиции также заявил Би-би-си , что нападавший был им известен до нападения.

Подозреваемый был известен до инцидента, но не может быть описан как кто-то с «криминальным прошлым», — сообщил Скьольд.

Полицейские предполагают, что он действовал сам по себе.

Во время обысков в доме подозреваемого был обнаружен труп женщины. Полиция подтвердила, что она была связана со стрелком.

Нападение на мечеть произошло 10 августа, писал News.ru. Преступнику удалось произвести всего один выстрел. В результате атаки один человек погиб. Преступник арестован.