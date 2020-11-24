Поклонники разочарованы новым клипом Ани Лорак

https://static.news.ru/photo/0279305c-2e87-11eb-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/anilorak

Украинская певица Каролина Куек, известная как Ани Лорак, выпустила клип на новую песню «Страдаем и любим». Всего за семь часов выложенный на YouTube-канале ролик набрал 34 тысячи просмотров. Но не все отзывы были положительными.

Сюжет клипа прост: Лорак оказывается на вечеринке, где наблюдает за различными парами влюблённых. Все они так или иначе переживают яркие эмоции из-за своих отношений. При этом их истории переплетутся. Режиссёром клипа стал Александр Кураксин, который хотел сделать что-то необычное, не в «формате» Лорак.

Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий... Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл, — цитируют «Невские новости» певицу.

Но поклонники разразились критикой. В комментариях к видео многие возмущались отсутствием смысла в песне и просили Лорак вернуться к прежнему образу. «Срочно надо вернуть ту Лорак из 2015-го». Клип же сравнили с вечеринкой в наркопритоне.

Ранее, как писал NEWS.ru, по внешности украинской певицы интернет-пользователи едко прошлись после публикации певицы Полины Гагариной. Когда та обнародовала свежее фото в компании с Сергеем Лазаревым и Ани Лорак, поклонники раскритиковали новый образ последней. Они заявили, что едва узнали Лорак, и упрекнули её за то, что она переборщила с пластическими операциями.