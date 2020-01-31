https://static.news.ru/photo/f20aafc0-439f-11ea-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Британии признал виновным в попытке кражи экземпляра Великой хартии вольностей из Солсберийского собора вора-рецидивиста Марка Ройдена.

Вечером 25 октября 2018 года Ройден пытался разбить молотком бронированное стекло в храме. Ему удалось пробить стекло в трёх местах, однако оно не рассыпалось. После этого злоумышленника задержала охрана. Позже преступник заявил, что хотел доказать, что исторический документ является подделкой. Обвинение предполагает, что преступление планировалось длительное время.

Британский суд также признал Ройдена виновным в нанесении ущерба храмовому имуществу. Оглашение приговора назначено на 28 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании осудили серийного насильника. Рейнхард Синага совершил 159 преступлений на сексуальной почве, из них 136 являются изнасилованиями.