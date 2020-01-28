https://static.news.ru/photo/7bda3be8-41df-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что один из четверых подозреваемых по делу сбитого над Украиной в 2014 году малайзийского Boeing МН17 хочет участвовать в судебном процессе.

В суд обратилась юридическая фирма, которая намерена защищать интересы ответчика по этому делу. Однако пока неизвестно, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте. Его имя и остальные детали не разглашаются, сообщает РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Ранее NEWS.ru писал, что частный детектив из Германии Йозеф Реш, занимавшийся расследованием крушения малайзийского Boeing 777, готов выступить свидетелем в суде. Реш хочет представить новые доказательства катастрофы МН17. Он уже направил соответствующее письмо в прокуратуру Нидерландов.