Четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити ликвидировали

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.
Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.