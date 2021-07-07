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Четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити ликвидировали

08:25, 08 июля 2021
Жовенель Моиз Жовенель Моиз Фото: JB Autissier/imago stock&people/Global Look Press
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Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ещё двое задержаны. Об этом в Twitter сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

Подозреваемые были задержаны в 01:00 по московскому времени. Глава полиции Гаити Леон Шарль отметил, что четыре наёмника убиты. Взятые в заложники трое полицейских освобождены. 

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию.  Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

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