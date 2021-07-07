Четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити ликвидировали

Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ещё двое задержаны. Об этом в Twitter сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

Подозреваемые были задержаны в 01:00 по московскому времени. Глава полиции Гаити Леон Шарль отметил, что четыре наёмника убиты. Взятые в заложники трое полицейских освобождены.

Des prÃ©sumÃ©s assassins du Pdt @moisejovenel interceptÃ©s par la Police nationale Ã pÃ©lÃ©rin peu avant 6h ce soir. Plus de dÃ©tails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.