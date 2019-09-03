https://static.news.ru/photo/250770a0-cee0-11e9-92c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Kamal/Global Look Press

Пакистанский пляж Клифтон-Бич в Карачи утром 3 сентября внезапно оказался завален шприцами, пробирками с кровью и другими медицинскими отходами. Их принёс океан.

Я гуляла по пляжу каждый день в течение последних четырех лет. И до сегодняшнего дня никогда не боялась, — написала местная активистка Шаниера Акрам в Twitter.

По словам активистки, в течение 10 минут она насчитала около 50 шприцев на песке. Это было похоже на «смытую наводнением больницу». Такого, по её словам, никогда не случалось раньше, пишет « Ридус ».

Right now on Clifton Beach! Please listen to me, this has crossed the line of dangerous! We need to #CloseTheBeachNow #StateOfEmergency #CliftonBeachIsABioHazardZone pic.twitter.com/iLcn1kZLqY — Shaniera Akram (@iamShaniera) 3 сентября 2019 г.

Город Карачи уже довольно долгое время борется с отходами. Новостной канал Al Jazeera неоднократно указывал на то, что мусорные свалки достигают высоты домов в несколько этажей, а канализационные трубы сбрасывают нечистоты прямо в Аравийское море. Оно и омывает Клифтон-Бич.

Ранее Всемирный фонд дикой природы озвучил, сколько пластиковых отходов ежегодно попадают в Мировой океан. Это от пяти миллионов до 12 миллионов тонн мусора. Засорение океана влияет на всю экосистему, на глобальное потепление климата и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Микропластик в океане сбивается в мусорные острова, сообщает пресс-служба фонда . Его едят живые существа вместе с пищей.

Исследователи отмечают, что 90% популяций крупных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности. Это тунец, треска, палтус, рыба-меч. Закисление океана угрожает брюхоногим моллюскам лимацинам, большинству видов кораллов. Закисление океана — это результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа, писал News.ru.