Фото: Ahmad Kamal/Global Look Press

Пакистанский пляж Клифтон-Бич в Карачи утром 3 сентября внезапно оказался завален шприцами, пробирками с кровью и другими медицинскими отходами. Их принёс океан.

Я гуляла по пляжу каждый день в течение последних четырех лет. И до сегодняшнего дня никогда не боялась, — написала местная активистка Шаниера Акрам в Twitter.

По словам активистки, в течение 10 минут она насчитала около 50 шприцев на песке. Это было похоже на «смытую наводнением больницу». Такого, по её словам, никогда не случалось раньше, пишет «Ридус».

Город Карачи уже довольно долгое время борется с отходами. Новостной канал Al Jazeera неоднократно указывал на то, что мусорные свалки достигают высоты домов в несколько этажей, а канализационные трубы сбрасывают нечистоты прямо в Аравийское море. Оно и омывает Клифтон-Бич. 

Ранее Всемирный фонд дикой природы озвучил, сколько пластиковых отходов ежегодно попадают в Мировой океан. Это от пяти миллионов до 12 миллионов тонн мусора. Засорение океана влияет на всю экосистему, на глобальное потепление климата и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Микропластик в океане сбивается в мусорные острова, сообщает пресс-служба фонда. Его едят живые существа вместе с пищей.

Исследователи отмечают, что 90% популяций крупных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности. Это тунец, треска, палтус, рыба-меч. Закисление океана угрожает брюхоногим моллюскам лимацинам, большинству видов кораллов. Закисление океана — это результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа, писал News.ru.

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