По словам активистки, в течение 10 минут она насчитала около 50 шприцев на песке. Это было похоже на «смытую наводнением больницу». Такого, по её словам, никогда не случалось раньше, пишет « Ридус ».

Right now on Clifton Beach! Please listen to me, this has crossed the line of dangerous! We need to #CloseTheBeachNow #StateOfEmergency #CliftonBeachIsABioHazardZone pic.twitter.com/iLcn1kZLqY