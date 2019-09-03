Город Карачи уже довольно долгое время борется с отходами. Новостной канал Al Jazeera неоднократно указывал на то, что мусорные свалки достигают высоты домов в несколько этажей, а канализационные трубы сбрасывают нечистоты прямо в Аравийское море. Оно и омывает Клифтон-Бич.
Ранее Всемирный фонд дикой природы озвучил, сколько пластиковых отходов ежегодно попадают в Мировой океан. Это от пяти миллионов до 12 миллионов тонн мусора. Засорение океана влияет на всю экосистему, на глобальное потепление климата и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Микропластик в океане сбивается в мусорные острова, сообщает пресс-служба фонда. Его едят живые существа вместе с пищей.
Исследователи отмечают, что 90% популяций крупных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности. Это тунец, треска, палтус, рыба-меч. Закисление океана угрожает брюхоногим моллюскам лимацинам, большинству видов кораллов. Закисление океана — это результат значительного увеличения в атмосфере концентрации углекислого газа, писал News.ru.