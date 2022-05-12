Песков: возможное вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для безопасности России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для безопасности России, пишет РИА Новости. По его словам, присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу расширит границы военно-политического блока. Представитель Кремля подчеркнул, что это решение не сделает Европу более безопасной.

Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры Альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно, — заявил Песков.

Власти Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в Альянс после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Между тем бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, а Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.