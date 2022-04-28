Песков усомнился в том, что Маск вернёт свободу слова в Twitter

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

↵Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил неуверенность в том, что американскому бизнесмену Илону Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter. Представитель Кремля подчеркнул, что соцсеть испортила отношения со своими клиентами, допустив акты цензуры и репрессий против них. Также Песков обвинил платформу в распространении фейковой информации, пишет ТАСС.

Отношение России к этой компании основывается на деяниях этой компании, на цензуре, на репрессивных выборочных действиях в отношении клиентов этой компании, на искажении информации, на манипулировании. Посмотрим, что будет при новом владельце, — сказал пресс-секретарь.

Миллиардер Илон Маск купил компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки стало известно из пресс-релиза компании, который распространили в понедельник, 25 апреля. После завершения сделки компания станет непубличной.

Позднее Маск предупредил о том, что намерен купить компанию Coca-Cola, чтобы в дальнейшем вернуть кокаин в состав одноимённого напитка. Акции компании на предварительных торгах пока не отреагировали на заявление бизнесмена.