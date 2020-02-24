https://static.news.ru/photo/b6ab6f06-56d6-11ea-8fe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Бахрейна зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана.

Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин.

В ведомстве отметили, что принимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения вируса в стране, сообщает Бахрейнское информационное агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за распространения коронавируса в Иране свои границы с этой страной закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии ограничили авиасообщение с Ираном, оставив свободной наземную границу. Однако в Тбилиси все же планируют ввести на ней ряд ограничений.