Минздрав Бахрейна зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в стране. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана.
Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин.
В ведомстве отметили, что принимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения вируса в стране,
Ранее NEWS.ru писал, что из-за распространения коронавируса в Иране свои границы с этой страной закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии ограничили авиасообщение с Ираном, оставив свободной наземную границу. Однако в Тбилиси все же планируют ввести на ней ряд ограничений.
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