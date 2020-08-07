Первые инфицированные в Ухани всё ещё страдают от повреждённых лёгких

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Первые пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией в китайской провинции Ухань, всё ещё страдают от осложнений болезни, связанных с повреждением лёгких. До 90% из них до сих пор находятся в процессе выздоровления.

Как сообщает The Times со ссылкой на исследование директора отделения интенсивной терапии больницы Чжуннань Уханьского университета, доктора Пэна Чжиюна, у каждого десятого перенёсшего заболевание уже нет необходимых для борьбы с коронавирусом антител.

Также пациенты, принявшие участие в исследовании, сообщили о нехватке энергии. Около половины из них испытывают депрессию и не могут вернуться к нормальной жизни.

По состоянию на пятницу, 7 августа, в мире COVID-19 заразились более 19,1 млн, более 715 тыс. умерли, более 11,5 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 883 654 человек, на втором Бразилия — 2 912 212, на третьем Индия — 2 027 074.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что человек может одновременно заразиться COPVID-19 и гриппом.