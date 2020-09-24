Перу может заменить украинские Ан-178 самолётами РФ

https://static.news.ru/photo/9224ed3e-fed2-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

МВД Перу приостановило действие контракта на закупку украинских самолётов Ан-178 для национальной полиции. В этой ситуации целый ряд лайнеров Лиме готова предложить Москва.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Россия готова предложить Перу весь спектр военно-транспортной авиации вместо украинских Ан-178. Это могут быть как обновлённые версии тяжёлого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты, — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что контракт между Перу и Украиной предусматривал поставку первого самолёта в 2021 году.

Однако на сегодня самолёт готов лишь на 40%, и вопрос его комплектации очень проблематичен, так как для него нет российских комплектующих, — цитирует РИА Новости свой источник.

Причём украинская сторона уверяла Перу, что проблем с российскими комплектующими не возникнет. В Киеве рассчитывали на кооперацию с европейскими и американскими партнёрами. Видимо, возникли проблемы, предположил источник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский авиазавод «Антонов» испытывает проблемы с производством самолётов и рискует сорвать выполнение контрактов с зарубежными заказчиками из-за отказа сотрудничать с российскими поставщиками. Завод пытался договориться с западными поставщиками, но переговоры не принесли успеха.