Пелоси заявила о готовности США заключить торговое соглашение с Тайванем

Фото: Taiwan Presidential Palace Via Z/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (справа) во время встречи в Тайбэе

США могут заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила спикер палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси в ходе совместной пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь, которую транслировал TTV. По ее словам, это может произойти в ближайшее время.

Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причем скоро, — заявила Пелоси.

Сегодня, 3 августа, второй день визита чиновницы на Тайване. У Пелоси уже состоялась встреча с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном. В ходе нее она заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Ранее Пелоси объяснила, что ее визит является свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии. По ее словам, США гордятся отношениями с Тайванем и «дружбой, прошедшей испытание временем».

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика такого уровня на остров за последние 25 лет.