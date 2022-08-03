Пелоси прибыла в законодательный парламент Тайваня TTV: Пелоси прибыла в законодательный парламент Тайваня

Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси утром 3 августа прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня. Об этом сообщил телеканал TTV. Там её встретил заместитель спикера заксобрания Цай Цичаню. Сам председатель тайваньского парламента Ю Сикун в настоящее время находится на карантине из-за заражения коронавирусом.

Ожидается, что Пелоси также проведёт встречи с представителями разных политических партий Тайваня. К приезду американского представителя у главного входа в парламент расстелили красную ковровую дорожку.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа.. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».