Патрушев: страны НАТО готовили Украину к вооружённому конфликту с Россией

Николай Патрушев / Фото scrf.gov.ru

НАТО снабжал Украину оружием и направлял туда своих военных советников, чтобы подготовить и подтолкнуть власти страны к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооружённому конфликту с Россией, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что это вынудило Москву принять упреждающие меры.

Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью — подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооружённое противостояние с Россией, — сказал Патрушев.

Он отметил, что российская сторона прилагала все усилия для разрешения ситуации в Донбассе мирным путём, Киев же не собирался вести диалог с ЛНР и ЛНР, считая их жителей террористами, а затем публично отказался от исполнения Минских соглашений.

Секретарь Совбеза также напомнил об одобрении Западом заявления украинской стороны о готовности обзавестись собственным ядерным оружием. Учитывая эти условия и имея данные о подготовке Киевом агрессии в отношении Донбасса, Москва была вынуждена принять упреждающие меры, пояснил он.

Ранее Патрушев рассказал, что цель спецоперации на Украине состоит в разгроме плацдарма неонацизма, созданного усилиями Запада. Демилитаризация соседней страны обусловлена тем, что она представляет угрозу для России, будучи насыщенной различным вооружением.