Пашинян заявил о важности сближения экономик России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию экономик Армении и России, сообщает ТАСС. Он также отметил, что двустороннее сотрудничество стран идёт во благо наций.

Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны. Россия — основной торговый партнёр Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в $2 млрд, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота, — сказал Пашинян.

Премьер также подчеркнул реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины «Спутник Лайт» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Пашинян в своём телефонном звонке президенту России Владимиру Путину поблагодарил его за посреднические усилия по установлению мира на Южном Кавказе. Премьер-министр Армении отметил личный вклад Путина в укрепление союзнических отношений двух стран. По его словам, богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на развитие России, последовательные усилия, направленные на ещё большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали заслуженное уважение политика на родине и за рубежом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.