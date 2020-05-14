Папа римский напомнил миру о других бедствиях, помимо коронавируса

Папа римский Франциск во время своей проповеди в ходе службы в капелле напомнил о других бедствиях в мире, от которых умирают миллионы людей, помимо пандемии коронавируса.
Среди таких опасностей он выделил голод, от которого погибли 3,7 миллиона человека с начала 2020 года.
И сегодня я посвящаю свою молитву этим другим «пандемиям»: голоду, войнам, страдающим детям, которые не могут учиться. Пусть Господь остановит эти трагедии, — сказал Франциск.
Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск поздравил медицинских сестёр с их профессиональным праздником и поблагодарил за службу человечеству. Он также призвал государства инвестировать в свои системы здравоохранения.
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