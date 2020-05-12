Папа римский поблагодарил медсестёр за службу и героизм

https://static.news.ru/photo/82029300-9449-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск поздравил медицинских сестёр с их профессиональным праздником и поблагодарил за службу человечеству. Он также призвал государства инвестировать в свои системы здравоохранения.

Понтифик отметил героизм, мужество и самоотверженность медсестёр, которые заботятся о заражённых коронавирусом пациентах, рискуя собственным здоровьем. Папа римский подчеркнул, что работники медицинской сферы заслуживают улучшения условий труда и того, чтобы их больше ценили.

Франциск добавил, что именно в период пандемии общество смогло вновь открыть для себя фундаментальную важность роли акушерок и медсестёр.

Ранее NEWS.ru писал, что с международным праздником медсестёр и медбратьев поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал представителям профессии крепкого здоровья, а также напомнил о роли медсестёр в годы войны, когда «хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат».