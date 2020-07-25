Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу

https://static.news.ru/photo/b04aa5d4-cf33-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: None/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск приветствовал ещё один шаг для примирения на Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины».

Как сообщает ТАСС, таким образом понтифик отреагировал на факт достижения договорённости контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.

С удовлетворением узнал о достижении соглашения в Донбассе, ещё одном шаге во имя примирения на этой многострадальной земле, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что трёхсторонней контактной группе по Донбассу удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе. Согласно принятому группой решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен быть установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения контролируемой властями Украины территории и так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, в терминологии Москвы — ДНР и ЛНР, самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики).

В офисе украинского президента Владимира Зеленского соглашение уже назвали прорывным. Попытки введения подобного режима на донбасской территории стороны переговоров предпринимали уже неоднократно. Так что «прорыв» может обернуться лишь очередным временным затишьем.

Как писал NEWS.ru, приказ о полном прекращении огня с 27 июля издан и доведён до личного состава Народной милиции Донецкой народной республики.