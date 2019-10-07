https://static.news.ru/photo/df88b68c-e911-11e9-8b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Первый камень монумента в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда будет заложен в Иерусалиме 12 ноября. Об этом рассказал депутат израильского парламента Леонид Литинецкий.

Открытие памятника запланировано на январь 2020 года. Оно будет приурочено к годовщине прорыва блокады и Дню памяти жертв Холокоста.

Монумент разрабатывался российскими и израильскими архитекторами. Он будет представлять собой латунную стелу, в которую вмонтируют отлитый из бронзы элемент, символизирующий пламя свечи. Памятник также оборудуют подсветкой, которая в тёмное время будет выделять силуэты людей, вырезанные в литье.

Согласно проекту, на стеле разместят символы Петербурга и Израиля, а также текст на трёх языках — русском, иврите и английском, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил на открытие памятника российского лидера Владимира Путина. Тот пообещал посетить мероприятие.