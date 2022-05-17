Пакет помощи Киеву на $40 млрд прошёл процедурное голосование в Сенате США

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Новый пакет помощи Украине на $40,1 млрд прошёл 16 мая процедурное голосование в Сенате США. Законопроект преодолел порог в 60 голосов, требовавшихся для его продвижения, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что теперь время, отведённое на дебаты по пакету, ограничено 30 часами. Таким образом, окончательное голосование по инициативе должно пройти 18 мая.

Ожидается, что документ утвердят большинством голосов сенаторов, позже его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег в палате представителей, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи на сумму $40 млрд. Он заявил, что эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.