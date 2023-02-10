ОЗХО отвергла обвинения в адрес ВСУ в применении химоружия В ОЗХО заявили, что не получали информацию о применении химоружия украинскими войсками

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Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не предоставляли никакой информации о применении химического оружия на Украине, передает ТАСС. Так в организации прокомментировали сообщения о применении химоружия украинскими войсками на Артемовском и Соледарском направлениях. По словам представителей ОЗХО, технический секретариат с февраля 2022 года следит за ситуацией на Украине в контексте возможного применения химоружия.

Ни один из членов ОЗХО не обращался в технический секретариат, чтобы предоставить информацию о применении химического оружия. ОЗХО продолжит следить за ситуацией, как это делается с начала конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о случаях применения химического оружия со стороны Киева на Артемовском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские военные сбрасывают его с беспилотников. Он уточнил, что жалобы от российских военнослужащих поступают на протяжении как минимум трех недель. Среди симптомов у пострадавших назывались тошнота, рвота и сильное головокружение.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал передать в ОЗХО данные о применении химоружия военными Украины, если подобные свидетельства имеются. Он подчеркнул, что в ООН такой информацией не располагают.