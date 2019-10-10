https://static.news.ru/photo/7322a9f4-eb40-11e9-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, послуживший поводом для скандала, не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Он пояснил, что неоднократно общался с хозяином Белого дома по телефону и эти звонки никак не связаны с расследованием деятельности Burisma Group и делом в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, сообщает РИА Новости .

Зеленский отметил, что совместного с США следственного комитета по делу Байдена-младшего пока нет, но украинская сторона готова к сотрудничеству.

Как ранее писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что скандал, вспыхнувший после разговора Зеленского с Трампом, вредит Киеву. По словам министра, у страны хватает проблем и без того, чтобы быть втянутой во внутренние проблемы США в преддверии выборов.