Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя

https://static.news.ru/photo/1a878746-ccf5-11ea-91d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henrik Montgomery/Global Look Press

Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не принёс стране пользы, констатировали экономисты.

Как сообщает Bloomberg, эксперты сравнили эффекты от действий Швеции и Норвегии по преодолению кризиса. Первая страна пошла по пути построения коллективного иммунитета и отказалась вводить жесткие ограничения. Вторая, напротив, быстро ввела карантин и массовое тестирование на COVID-19.

Подход Швеции не принес стране явной пользы, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что хотя в первом квартале 2020 года экономика Швеции и пострадала меньше, чем у других стран, статистика показала, что восстановление экономического роста королевства происходит медленно. Чего нельзя сказать о Норвегии.

Ранее экономист Джейкоб Киркегор заявил, что это произошло из-за того, что шведская промышленность всё равно встала из-за нарушения цепочек поставок из других стран, что было предсказуемо с самого начала, поскольку экономика страны зависела от международной торговли.

Как писал NEWS.ru, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заверял, что предложенный им подход основывается на концепции «коллективного иммунитета». По его словам, необходимо было защитить наиболее уязвимые категории от болезней и дать остальным заразиться, чтобы выработать иммунитет к вирусу. Несмотря на то что появление антител к COVID-19 у перенёсших болезнь не было доказано, такой подход получил одобрение властей, поскольку позволял избежать экономических последствий локдауна.

В начале июня Тегнелл признал, что стремление властей Швеции спасти экономику страны и пройти через пандемию коронавируса без карантина привело к крайне высоким показателям смертности от COVID-19. Родственники погибших устраивают пикеты в центре Стокгольма, в то время как анонимы посылают чиновнику письма с угрозами.