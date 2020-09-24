Отдохнувшая в Турции россиянка удивилась вниманию местных мужчин

https://static.news.ru/photo/0ca89f98-fee6-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская путешественница после отдыха в Турции вместе с подругой рассказала о поведении местных мужчин по отношению к женщинам из России. По её словам, в Анталье «остаться без мужского внимания невозможно».

Своим удивлением она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Россиянка вспомнила, что пока они с попутчицей наслаждались прогулкой на катере, капитан не останавливаясь предлагал им персональную вечернюю экскурсию.

Вечером в одном из местных кафе официант вместо того, чтобы принять заказ, с улыбкой мастерил для них розу из салфетки. Когда возникла необходимость попасть в аэропорт в отсутствие такси, туристкам любезно помогли двое местных турок. При этом, обменявшись с одним из них профилями в Instagram, девушки обнаружили «профиль идеального семьянина» — с женой, двумя сыновьями и родителями.

Понятно, подумали мы, удивляясь, насколько страница человека в соцсетях может создавать ошибочный образ, — подчеркнула автор поста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве выросло число браков с иностранными гражданами. Телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала причину таких перемен — это связано с тем, что иностранные мужчины стали чаще обращать внимание на российских женщин. По данным столичного ЗАГС, среди граждан, зарегистрировавших браки в Москве, больше всего мужчин из Турции, Нигерии и Вьетнама.