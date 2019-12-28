https://static.news.ru/photo/7de160e6-2a75-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Мехти Логунов Фото: DNRonline/twitter.com

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле. Он был осуждён в 2018 году на 12 лет по обвинению в госизмене.

Говорите правду​. Правда, как гвозди в мешке, их не спрячешь, они всё равно вылезают через мешковину, — обратился учёный к украинским СМИ.

По информации агентства Луганскинформцентр, Логунов заявил, что журналист Андрей Цаплиенко, который брал у него интервью, не донёс до аудиторию информацию, которую он говорил.

Как ранее писал NEWS.ru, Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным в госизмене Мехти Логунова. По данным следователей, учёный собирал для России сведения о государственных оборонных заказах Минобороны Украины, что нанесло ущерб обороноспособности и госбезопасности страны.