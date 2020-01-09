Представители Украины заявили об отсутствии основной версии падения самолёта Boeing 737-800 в Тегеране.
По их словам, она появится только после тщательного осмотра и анализа обломков самолёта. На эти работы может уйти от трёх дней до недели, подчеркнули эксперты. Также они отметили, что возможность экспертизы зависит от договорённостей с иранской стороной.
Самолёт авиакомпании МАУ разбился сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту было 167 человек.
Украинская сторона рассматривает семь различных версий произошедшего. Об этом ранее сообщал NEWS.ru.
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