https://static.news.ru/photo/d349e434-3305-11ea-8736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Украины заявили об отсутствии основной версии падения самолёта Boeing 737-800 в Тегеране.

По их словам, она появится только после тщательного осмотра и анализа обломков самолёта. На эти работы может уйти от трёх дней до недели, подчеркнули эксперты. Также они отметили, что возможность экспертизы зависит от договорённостей с иранской стороной.

Самолёт авиакомпании МАУ разбился сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту было 167 человек.

Украинская сторона рассматривает семь различных версий произошедшего. Об этом ранее сообщал NEWS.ru.