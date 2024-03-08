Опубликован список боевой техники НАТО, уничтоженной ВС РФ на Украине ВС РФ уничтожили все образцы боевой техники НАТО на Украине

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

По оценкам военных экспертов, российская армия уничтожила уже все образцы боевой техники НАТО, которые поставлялись на Украину. Например, броня Abrams не выдерживает российских противотанковых ракет, высокотехнологичную шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer уничтожил российский беспилотник «Ланцет».

Отмечается, что в ходе спецоперации бойцы ВС РФ уничтожили все образцы западных танков. Последними оказались американские Abrams M1A1, первый из которых подбили в конце февраля 2024 года. К концу 2023 года было уничтожено значительное количество Leopard 2A4, поставленных Германией. До этого стало известно об уничтожении первого британского Challenger 2. Он считается одним из самых современных и самых дорогих танков НАТО. В ноябре 2023 года Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Leopard 1A5.

Также ВС РФ продолжают наносить большой урон дальнобойным силам противника. Военкор Дмитрий Стешин 8 марта показал уничтожение польской самоходной артиллерийской установки Krab, которую вычислила разведка 36-й армии ВС РФ. Уничтоженная французская САУ схожего класса CAESAR впервые попала на видео сентябре 2023 года. К ноябрю 2022 года украинская армия лишилась десятка американских САУ М109, 6 поставленных из Европы гаубиц FH-70, 4 Krab, одной CAESAR и одной Dana.

Отмечается, что важным результатом СВО стало полное уничтожение украинского парка турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Эти дроны показывали высокие результаты в ходе применения против Сирийской Арабской Армии, а позже против сил Армении в Карабахе. В мае 2023 года, практически все «Байрактары» оказались уничтожены, когда столкнулись с российской ПВО. Также в марте 2023 года американский беспилотный разведчик MQ-9 Reaper был перехвачен российским Су-27 в закрытой для полетов зоне над международными водами Черного моря.

Ранее военкор Чингис Дамбиев показал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По его словам, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.