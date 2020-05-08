Опрос показал, что молодые мужчина чаще нарушают самоизоляцию

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Исследования, проведённые группой психологов, показали, что молодые мужчины в два раза чаще нарушают самоизоляцию и требования социального дистанцирования, чем женщины.

Чаще всех пренебрегали ограничениями мужчины в возрасте от 19 до 24 лет. Половина из опрошенных этой возрастной группы признались, что встречались с друзьями или членами семьи, с которыми они не жили. Среди женщин таких нарушительниц оказалось только 25%.

Также мужчины в возрасте от 19 до 24 лет оказались более склонны согласиться с заявлениями, занижающими риски коронавируса, пишет Independent.

Ранее nEWS.ru писал, что Илья Авербух заплатит 5000 рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции. Фигуриста зафиксировали камеры видеонаблюдения на северо-востоке Москвы.