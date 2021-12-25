«Омикрон»-штамм стал доминирующим в Бельгии

Телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта сообщил, что «омикрон»-штамм стал доминирующим на территории Бельгии. По его данным, ещё до конца года в стране 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на эту мутацию.

25 декабря на «омикрон»-штамм пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на «дельта»-штамм. При этом число новых пациентов с коронавирусом за последние две недели резко возросло. Вирусологи уверены, что ещё до конца текущей недели «омикрон» станет основным штаммом в государстве.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. При этом в ней не говорится, сколько пациентов заразилось именно «омикроном».

Ранее сообщалось, что защиту от штамма «омикрон» коронавируса способен в десятки раз повысить так называемый гибридный иммунитет. Об этом рассказал врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов.