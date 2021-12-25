«Омикрон»-штамм стал доминирующим в Бельгии

Телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта сообщил, что «омикрон»-штамм стал доминирующим на территории Бельгии. По его данным, ещё до конца года в стране 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на эту мутацию.
25 декабря на «омикрон»-штамм
Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. При этом в ней не говорится, сколько пациентов заразилось именно «омикроном».
Ранее сообщалось, что защиту от штамма «омикрон» коронавируса способен в десятки раз повысить так называемый гибридный иммунитет. Об этом рассказал врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов.