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«Омикрон»-штамм стал доминирующим в Бельгии

VTM: «омикрон»-штамм стал доминирующим в Бельгии
08:04, 26 декабря 2021
«Омикрон»-штамм стал доминирующим в Бельгии Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press
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Телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта сообщил, что «омикрон»-штамм стал доминирующим на территории Бельгии. По его данным, ещё до конца года в стране 90% новых случаев заражения будет приходиться именно на эту мутацию.

25 декабря на «омикрон»-штамм пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на «дельта»-штамм. При этом число новых пациентов с коронавирусом за последние две недели резко возросло. Вирусологи уверены, что ещё до конца текущей недели «омикрон» станет основным штаммом в государстве.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. При этом в ней не говорится, сколько пациентов заразилось именно «омикроном».

Ранее сообщалось, что защиту от штамма «омикрон» коронавируса способен в десятки раз повысить так называемый гибридный иммунитет. Об этом рассказал врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов.

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